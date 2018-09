04.09.2018 h 10:07 commenti

Rissa tra due pazienti al pronto soccorso, spinte e botte in mezzo alla gente in attesa di essere visitata

E' successo la scorsa notte. Immediato l'intervento della vigilanza e della polizia. Uno dei coinvolti ha rotto un portaflebo e con quello ha cercato di colpire il rivale. I due sono stati alla fine allontanati e per uno è stato necessario il ricovero nel reparto di psichiatria

Hanno discusso tra loro in modo molto animato e ad un certo punto sono passati dalle parole alle mani. Rissa al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano nella notte di martedì 4 settembre. Poco dopo le 2 un diverbio tra due pazienti in attesa di essere visitati è degenerato in un'accesa lite che ha creato non pochi problemi ai sanitari in servizio e alle altre persone che stavano aspettando il loro turno. Prima le guardie giurate della Securitas Metronotte e poi gli agenti di una Volante inviata dalla questura sono intervenuti per riportare la calma. Cosa non facile, perché i due esagitati nel frattempo si sono spintonati a vicenda facendo volare anche qualche schiaffo e uno, in preda ad un raptus, ha rotto il portaflebo di una poltrona e con quello ha cercato di aggredire il rivale.Tutti e due sono stati alla fine allontanati dal pronto soccorso. Uno è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria.