Rissa notturna in via Galcianese: due i giovani feriti. Interviene la polizia

Uno dei due è stato trovato in strada con una lesione alla testa provocata da una bottigliata. L'altro si è presentato da solo al pronto soccorso. Entrambi sono stati denunciati. Coinvolte altre due persone

Un 25enne di nazionalità marocchina e un rumeno di 21 anni sono stati coinvolti, insieme ad altre due persone, in una rissa scoppiata stanotte, 4 gennaio, in via Galcianese. Sul posto, poco prima delle 5, è intervenuta la Volante della polizia insieme al 118, per soccorrere il maghrebino che aveva una ferita alla testa provocata da una bottigliata. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da tre persone. E' stato quindi portato al pronto soccorso in codice giallo e qui è arrivato anche il 21enne, pure lui con ferite non gravi. I poliziotti hanno quindi denunciato entrambi per il reato di lesioni personali. Il 25enne marocchino, una volta dimesso, è stato portato in Questura per accertamenti sul suo stato di irregolarità in Italia.

