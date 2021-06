28.06.2021 h 15:12 commenti

Rissa in via San Silvestro tra gli avventori di un locale: 36enne ferito al volto

La polizia ha poi arrestato l'uomo che ha colpito con un bicchiere al volto il rivale. Il parapiglia ha creato momenti di forte tensione

Momenti di forte tensione, a cavallo tra ieri domenica 27 giugno e oggi lunedì 28 in piazza Mercatale, all'angolo con via San Silvestro, per un violento parapiglia che ha visto protagonisti alcuni degli avventori del locale nigeriano, in passato già al centro di fatti di cronaca. La situazione è ben presto degenerata e ha raggiunto il suo culmine quando un 36enne è stato colpito al volto con un bicchiere da un connazionale di un anno più vecchio. Il ferito è stato soccorso in codice giallo dal 118 e trasferito al Santo Stefano, mentre l'aggressore è stato poi individuato dai poliziotti delle Volanti nel frattempo intervenuti per riportare la calma. L'uomo, già con numerosi precedenti di polizia, è stato quindi arrestato.

