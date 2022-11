06.11.2022 h 16:57 commenti

Rissa in via Genova, giovane preso a calci in faccia: partono le denunce

La furiosa lite, avvenuto la notte del primo novembre, ha coinvolto diverse persone ed è stata ripresa con un telefonino. I carabinieri hanno già individuato alcuni dei protagonisti che dovranno rispondere del reato di rissa

Sono stati individuati dai carabinieri alcuni dei giovani che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre hanno partecipato alla violenta lite scoppiata in via Genova e ripresa con un telefonino. I ragazzi saranno denunciati per rissa. Il video, arrivato ai carabinieri che lo hanno analizzato nel dettaglio per identificare i protagonisti, mostra una scazzottata tra diversi ragazzi e i calci assestati al volto di uno di loro caduto a terra nel tentativo di sottrarsi alla violenza. Una scena da far west a cui hanno assistito altri giovani come documenta l'audio del video in cui si sentono diverse voci e una in particolare che, riferendosi alla persona a terra colpita con calci in faccia, dice: “E' morto, è morto”. Quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, quasi tutti i ragazzi si erano già allontanati. Il giovane rimasto a terra è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale: pare che al momento non abbia ancora presentato querela nei confronti degli aggressori. Non è la prima volta che via Genova diventa teatro di risse e liti furibonde.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus