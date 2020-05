06.05.2020 h 13:53 commenti

Rissa in un appartamento in via Pistoiese, feriti due uomini. Sei denunce

Intervento degli agenti delle Volanti. Non sono stati chiariti i motivi che hanno scatenato la violenta lite. Sotto sequestro una spada e una spranga di ferro

Rissa tra gruppi contrapposti di cinesi. E' successo intorno alle 19.30 di ieri, martedì 5 maggio, in un condominio in via Pistoiese. Sul posto è intervenuta la polizia che ha rintracciato tre uomini e altrettanti ne ha trovati poco dopo all'ospedale Santo Stefano. Tutti e sei sono stati denunciati per rissa aggravata e uno anche per porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa, mentre in due dovranno rispondere anche di ingresso e soggiorno illegale in Italia essendo sprovvisti del permesso di soggiorno. Non è chiaro il motivo alla base della violenta lite scoppiata tra i sei uomini di età compresa tra i 24 e i 32 anni. Gli agenti sono arrivati in via Pistoiese quando ormai la rissa era finita: tre sono stati identificati subito mentre degli altri si sapeva solo che si erano allontanati in macchina. Macchina che è stata trovata poco più tardi nel parcheggio dell'ospedale. All'interno uno dei cinesi in attesa che i connazionali, entrambi feriti e giudicati guaribili in 20 e in 7 giorni, uscissero dal pronto soccorso. Dentro l'auto sono state trovate una spada katana e una spranga di ferro.



