19.08.2019 h 11:26 commenti

Rissa in Santa Trinita, arrestati due pregiudicati dopo rocambolesca fuga. Polizia spara in aria

Lo scontro sarebbe nato per futili motivi ma ha giocato un ruolo fondamentale lo stato di ubriachezza dei protagonisti. In manette un 31enne e un 42enne marocchini pregiudicati

Prima lo scontro violentissimo con un gruppo di italiani a Porta Santa Trinita poi la fuga sui tetti per sfuggire alle forse dell'ordine che hanno anche esploso un colpo di pistola in aria e infine le manette ai polsi. I protagonisti di questa violenta e concitata notte, quella tra sabato e domenica, sono due marocchini di 42 anni e 31 anni, pluripregiudicati, clandestini e senza fissa dimora. Con loro c'era anche una ragazza italiana, diciannovenne di Prato. I motivi della furiosa lite all'incrocio tra porta Santa Trinita, via Roma e via Pomeria, dovrebbero essere futili ma infiammati da qualche bicchiere di troppo bevuto da entrambe le parti. Attorno alle 2.30 i due nordafricani avrebbero lanciato una bottiglia sul muro vicino al gruppo di italiani che hanno reagito interpretando il gesto come una provocazione. Ne è nata una rissa che ha coinvolto una decina di persone e che ha visto un 24enne italiano ferito gravemente a una mano da un collo di bottiglia. I medici del pronto soccorso hanno accertato un tendine reciso a un dito della mano destra. La prognosi è di 30 giorni.

Nel frattempo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e una della polizia. I marocchini hanno rubato una bici del gruppo rivale e sono scappati. Uno dei due ha tentato di sfuggire alle divise saltando sui tetti delle case e delle auto. Di fronte ai poliziotti che lo braccavano ha tentato di armarsi di una spranga di ferro ma ha cambiato idea non appena un agente ha sparato un colpo in aria. Una volta arreso è stato arrestato insieme all'amico. E' stato accompagnato in ospedale per le ferite riportate in una caduta tra un salto e un altro e anche qui ha creato problemi.

Entrambi comunque devono rispondere di furto, resistenza, lesioni aggravate e rissa. Stamani, 19 agosto, i due si sono presentati davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte al giorno in attesa del processo che è stato rinviato al 10 settembre su richiesta della difesa. Il pm, Lorenzo Boscagli, aveva chiesto il divieto di dimora, ma poichè uno dei due arrestati è già sottoposto a obbligo di firma in città, la misura è di difficile applicazione.

Nella ricostruzione dei fatti non saranno d'aiuto le telecamere di videsorveglianza pubblica che in quella zona del centro, dicono le forze dell'ordine, non sono presenti.