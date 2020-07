01.07.2020 h 14:47 commenti

Rissa in centro, ventottenne tenta di aggredire i carabinieri con un coccio di bottiglia: arrestato

Dietro le sbarre un giovane che appena 24 ore prima era stato denunciato per il danneggiamento di auto in sosta

Lite tra stranieri in piazza Mercatale la notte di mercoledì primo luglio. Un tunisino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri contro i quali si è scagliato impugnando un coccio di bottiglia e tentando di colpirli. L'uomo è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. Coinvolti nella lite pakistani e nordafricani. Il ventottenne, appena 24 ore prima, era stato denunciato per danneggiamento aggravato poiché, nel corso di un litigio con la ex convivente, ha ammaccato senza motivo alcune auto in sosta. Rilevato, a carico del tunisino, anche un obbligo di dimora nel comune di Firenze.



Edizioni locali collegate: Prato

