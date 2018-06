09.06.2018 h 11:11 commenti

Rissa in centro storico, arrivano carabinieri e polizia. Un ferito

E' successo la scorsa notte in via Settesoldi. La situazione è degenerata in fretta e i testimoni hanno dato l'allarme per evitare il peggio

Qualche parola di troppo ed è sfociata la rissa che ha coinvolto diverse persone e che si è chiusa, dopo l'arrivo dei carabinieri e della polizia, con un ferito. E' successo la notte di sabato 9 giugno intorno alle 1 in via Settesoldi, in pieno centro storico. Sono stati alcuni testimoni a dare l'allarme quando la situazione ha iniziato a degenerare in modo pesante. Alle gazzelle dei carabinieri si sono immediatamente aggiunte tre volanti della polizia e una pattuglia della guardia di finanza. Massiccio l'intervento per riuscire a riportare la calma. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale dall'ambulanza inviata dal 118. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la lite che in un primo momento avrebbe interessato tre persone per poi allargarsi ad altre.

Intervento della Lega dopo la rissa: "Prato continua ad essere oggetto di episodi violenti - il commento del segretario provinciale Patrizia Ovattoni - il Comune potrebbe potenziare il controllo da parte della polizia municipale e stipulare, mediante il coinvolgimento della prefettura, specifici accordi di collaborazione tra le forze dell'ordine e la municipale".



