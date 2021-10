20.10.2021 h 19:35 commenti

Rissa e offese razziste in campo, ecco i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo

Squalifiche fino a cinque gare effettive per tre giocatori del Pistoia Nord e per due del Poggio a Caiano 1909, inibizione per un dirigente pistoiese fino a metà gennaio. Ammonizione per cinque giocatori di cui due medicei

(e.b.)

Sono pesanti i provvedimenti disciplinari presi dalla Federazione calcio p er la rissa avvenuta in campo al Martini domenica 17 ottobre al termine di Poggio a Caiano-Pistoia nord del campionato provinciale Allievi 2005 che ha comportato l’intervento dei carabinieri e del 118 per accompagnare in ospedale un giocatore mediceo che ha avuto la peggio nella zuffa. Alla base dell’episodio ci sono state delle offese razziste subite da un calciatore del Pistoia Nord.Oggi, 20 ottobre, il giudice sportivo ha stabilito la squalifica per dieci gare effettive al giocatore del Cs 1909 per aver a fine gara “ripetutamente rivolto espressioni discriminatorie per motivi etnici ai calciatori avversari”,l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 19 gennaio prossimo per un dirigente del Pistoia Nord “per essere entrato a fine gara sul terreno di gioco, e con in mano una bandierina, aver spinto alcuni giocatori avversari fino a farli cadere. Desisteva dal contegno solo grazie al fattivo intervento dei giocatori e dei dirigenti di entrambe le squadre”. Quattro le giornate di squalifica per un giocatore mediceo e per uno pistoiese, che durante la rissa hanno tirato calci e pugni gli avversari; Tre invece quelle che salterà un altro giocatore del Pistoia Nord per aver spintonato e strattonato gli avversari durante gli stessi concitati momenti. Una sola gara di squalifica per un altro compagno di squadra. Ammonizione per cinque ragazzi di cui due del Poggio a Caiano 1909.Non solo. Anche le due società pagheranno le conseguenze di quanto accaduto nonostante abbiano da subito annunciato severità nei confronti del coinvolti e l’intenzione di approfittare della partita di ritorno per rappacificare gli animi. I poggesi dovranno pagare un’ammenda di 250 euro sia perché responsabile del “contegno dei propri tesserati” che per aver aperto i cancelli che separano gli spogliatoi dalla tribuna favorendo l’ingresso di diverse persone non presenti nella distinta di gara, che offendevano gli avversari e minacciavano il direttore di gara”. Pistoia Nord invece ne pagherà 50 in meno, ossia 200, solo a titolo di responsabilità del comportamento dei propri ragazzi.