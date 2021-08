06.08.2021 h 14:07 commenti

Rissa al chiosco di Maliseti, il titolare finisce all'ospedale dopo un'aggressione: due arresti

In manette un trentaquattrenne e un ventiquattrenne che, in preda ai fumi dell'alcol, hanno anche sfasciato la struttura. Intervento della polizia

Hanno sfasciato un chiosco e mandato all'ospedale, con fratture alle orbite oculari, il suo titolare. Due albanesi di 24 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia. E' successo nella notte di venerdì 6 agosto di fronte al Palazzetto dello sport, a Maliseti. Gli agenti della Volante sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa. Arrivati sul posto hanno trovato due uomini feriti, uno dei quali – il titolare del chiosco – con il volto completamente insanguinato. Entrambi hanno raccontato di essere stati aggrediti da due albanesi in stato di ebbrezza. E i due sono stati trovati ancora seduti vicino al chiosco, con accanto numerose bottiglie di birra. Uno di loro aveva una vistosa macchia di sangue sui pantaloni. Per nulla collaborativi con i poliziotti, sono stati accompagnati in questura dove il trentaquattrenne ha tentato più volte di procurarsi ferite e ha preso a calci un agente che è intervenuto per bloccarlo. Anche il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale per alcune contusioni. I due alla fine sono stati arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.



