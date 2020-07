23.07.2020 h 17:34 commenti

Rissa a San Giusto, denunciate quattro persone

E' successo ieri pomeriggio in via Malfante, coinvolti due senegalesi e due pakistani. All' origine della lite un malinteso sul posto di lavoro

Rissa ieri pomeriggio, 22 luglio, poco dopo le 18 in via Malfante zona San Giusto, che ha coinvolti due senegalesi e due pakistani, tutti regolari sul territorio. Sul posto è intrvenuta una Volante chiamata dai residenti, che, oltre a identificatrei i quattro uomini, un trentanovenne ed un trentenne residenti a Prato, un ventiseienne ed un ventisettenne residente a Pistoia, ha ricostruito la dinamica della lite nata all' interno di un'attività produttiva gestita da uno dei due pakistani.

A scatenare la discussione un malinteso fra i due senegalesi e il datore di lavoro. I quattro, che nella rissa avevano utilizzato anche tubi di plastica, sono stati tutti denunciati per il reato di rissa aggravata, e poi affidati al personale sanitario del 118 intrvenuto sul posto.

Edizioni locali collegate: Prato

