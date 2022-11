03.11.2022 h 10:14 commenti

Riserva naturale Acquerino, otto ettari di bosco attaccati da un parassita

Il bostrico sta facendo stragi di abeti rossi nella zona dove si trovava il Faggione a Luogomano, per questo l'Unione dei comuni della val di Bisenzio ha iniziato un'operazione di taglio. A primavera è previsto il rimboschimento

Oltre otto ettari di bosco nella Riserva naturale Acquerino Cantagallo sono stati attaccati da un parassita: il “bostrico”. Per questo l'Unione dei comuni della val di Bisenzio ha iniziato un'operazione di taglio che riguarda anche la zona intorno al famoso Faggione a Luogomano, purtroppo abattuto dl vento poco tempo fa.

L’intervento ha assunto carattere di estrema urgenza, visto che durante l'estate sono morti diversi ettari di bosco a causa del parassita e della siccità. Il taglio interessa la località Vitetta/il Faggione,territorio ed è già stato pianificato un vasto intervento di rimboschimento per la prossima primavera

“Il taglio delle piante colpite dal parassita - spiega Luca Maccelli, agronomo e responsabile dell’Area Forestazione dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio - è reso obbligato da evidenti esigenze fitosanitarie. Tagliare è l'unico l’unico mezzo possibile per cercare di ridurre la diffusione del parassita che, se non debitamente e tempestivamente contrastato, porterebbe a morte certa tutti i boschi di abete rosso presenti nell’area e metterebbe fortemente a rischio quelli di altre conifere, con un danno ambientale gravissimo”.

Nella prossima primavera sull’intera area interessata dal taglio si provvederà al rimboschimento. Saranno utilizzate conifere e latifoglie resistenti a questo parassita in modo da ricreare un bosco con maggiore biodiversità rispetto all’attuale, in grado quindi di ricostituire le condizioni paesaggistiche ante attacco del bostrico e sopportare meglio eventuali nuove fitopatie.

L’Unione dei Comuni, intanto, sta provvedendo a informare i frequentatori della zona di cosa sta accadendo. Una serie di cartelli sono stati affissi sia dalla parte della Cascina che nella zona del Faggione e sui principali sentieri Cai che attraversano l’area oggetto dell’intervento.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

