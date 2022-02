21.02.2022 h 11:53 commenti

Riscossione tributi, oltre tre milioni in meno nelle casse di Sori a causa del Covid

Le sanzioni del codice della strada si riducono di oltre il 50% e Alia ha "frenato" i solleciti Tari. Bene invece il fronte Imu

(e.b.)

Si assesta sui valori del 2020 ma è inferiore di oltre 3,3 milioni di euro rispetto al 2019, il totale della riscossione dei tributi comunali da parte di Sori, la società pubblica partecipata dal Comune di Prato per la gestione e il recupero delle entrate da tassazione degli enti locali. Nel 2021 sono stati recuperati 11 milioni e 542mila euro, di poco inferiore agli 11 milioni e 758mila euro del 2020. Il salto indietro si registra rispetto a due anni prima quando ancora non si era abbattuto lo tsunami Covid. Nel 2019 il riscosso dei tributi locali, arretrati e ordinari, ha totalizzato 14 milioni e 881 mila euro. Cosa ha pesato in questa contrazione tra il pre e il post Covid? La riduzione di oltre il 50% delle sanzioni del codice della strada che due anni fa ammontavano a 2,3 milioni di euro mentre nel 2021 hanno solo sfiorato il milione di euro; anche la riscossione Tari ha subito la stessa riduzione, da 2,1 a neanche 1 milione, per i rinvii legati al Covid. L’Imu invece, sia arretrata che dell’anno di competenza, ha incrementato il totale riscosso nel 2021 rispetto agli anni precedenti.In generale, l’attività dell’anno che si è appena chiuso, così come quella del 2020, ha risentito del blocco delle riscossioni coattivo che si è protratto fino al settembre scorso. “L’attività accertativa invece, non si è mai fermata. - spiega Enrico Cecchin, direttore di Sori, alla commissione 6 presieduta da Leonardo Soldi - Abbiamo scelto di continuare a predisporre gli atti di riscossione in modo da inserirsi nelle finestre tra un blocco e un altro e al termine di tutto”. Grazie a questa impostazione, nel 2020 gli accertamenti emessi e inviati sono stati di 9,2 milioni di euro, mentre per le riscossioni sono state emesse ingiunzioni per 7,750 milioni di euro di cui inviate 6,5 milioni. Gli invii sono proseguiti nel 2021 per un totale di oltre 670mila euro.