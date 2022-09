22.09.2022 h 19:20 commenti

Rischio stangata spurghi, le aziende azzerano i guadagni per tagliare i costi per gli utenti

E' l'esito dell'incontro avuto oggi pomeriggio con gli amministratori di condominio alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e del presidente di Gida, Alessandro Brogi. "Uno sforzo che non potrà essere protratto all'infinito. Le istituzioni devono intervenire"

Il consorzio spurghisti verrà incontro a famiglie e imprese dimezzando l'annunciato rincaro del 30% dei prezzi. Lo farà per un periodo limitato - al massimo 3 mesi – nella speranza che le istituzioni riescano nel frattempo a imporre un tetto ai costi energetici. E' questo l'esito dell'incontro avuto oggi pomeriggio, 22 settembre, nella sede pratese di Confindutria Toscana nord, tra le imprese del settore e gli amministratori di condominio, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, del presidente di Gida, Alessandro Brogi e di Letizia Perini in rappresentanza del Comune di Firenze.

Calmierare il rincaro medio portandolo al 15%, per il consorzio significa coprire i costi ma rinunciare ai guadagni. Uno sforzo che non potrà essere per sempre perchè le aziende rischiano la serrata. Negli ultimi tempi hanno chiuso i battenti in due di cui una di Prato che dava lavoro a tre persone. “Di fatto per qualche mese andiamo ad azzerare i nostri margini di guadagno – spiega Massimo Durgoni, vicepresidente del Csa -. Con questa decisione però riusciamo a sostenere i costi maggiorati di smaltimento dei liquami e a continuare a garantire il posto di lavoro agli oltre 600 dipendenti che ruotano intorno alle nostre aziende associate”.

Già nel novembre del 2021, le imprese che fanno capo a questa realtà, erano state costrette a ritoccare i prezzi del 10% per l'emergenza fanghi. Negli ultimi tempi la situazione è precipitata. Da una parte c'è Gida che a causa di una bolletta energetica passata da 5 a oltre 12 milioni di euro, ha imposto un ticket energetico di 4 euro a tonnellata, dall'altra c'è Publiacqua che per l’impianto di San Donnino non chiedono più 31 euro a tonnellata ma bensì 39 euro. Il tutto condito dall'aumento vertiginoso del carburante. Il risultato è un aumento dei costi di un milione di euro che ha portato il consorzio ad annunciare aumenti del 30%. Oggi ci ripensa e si limita al 15%. I nuovi prezzi scatteranno dal 1° ottobre, ma per i condomini dal 1° gennaio 2023 per assolvere agli impegni contrattuali in vigore.

Caricare tutto e troppo sull'utenza, d'altronde, potrebbe essere un boomerang alla lunga, perchè famiglie e imprese devono già fare fronte a rincari su tutti i fronti, dalla spesa alle proprie bollette energetiche. Il rischio reale è che quei conti non vengano pagati. Siamo già di fronte a un ritardo dei pagamenti sul fronte spurgo, passati dai 4-6 mesi agli 8-12 mesi.

Ha declinato l’invito alla partecipazione Publiacqua. “E’ un’assenza pesante quella di Publiacqua, che fa seguito ad anni di mancato dialogo con gli amministratori di condominio per tutti i problemi legati al servizio idrico – commenta Roberto Asaro (presidente di Anaci Prato – Pistoia) in rappresentanza degli amministratori di condominio -. Gli spurghisti avrebbero voluto rassicurazioni sul prosieguo del servizio a San Donnino e noi amministratori avremmo voluto certezze sulla ripartenza di un dialogo che a oggi è totalmente assente. Purtroppo vista l’assenza di Publiacqua tutto questo non è stato possibile”.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus