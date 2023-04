08.04.2023 h 11:22 commenti

Rischio "ordini di servizio" per i medici del Santo Stefano, FdI: "Il centrosinistra faccia mea culpa"

I consiglieri comunali e regionali del partito di Giorgia Meloni intervengono sui gravi problemi di organico del pronto soccorso anche alla luce della nuova fuga di medici e della proposta del vicesindaco Faggi per coprire i turni

Sulla scopertura degli organici del pronto soccorso del Santo Stefano, Fratelli d’Italia attacca duramente Regione e Comune. Quest’ultimo è al centro del ragionamento sul peso politico degli amministratori locali del consigliere comunale Tommaso Cocci: “I primi a dover compiere un atto di responsabilità e di verità devono essere gli amministratori della sinistra toscana, i feudatari di un territorio che è frenato sempre più rapidamente e che si sta avvitando su se stesso. Prato è fanalino di coda in materia di rapporto tra organici e accessi e i nostri politici locali del centrosinistra si rivelano decisamente mansueti nei confronti della regione e dell’azienda sanitaria. Il sistema toscano non è più sostenibile con i presupposti e le logiche che sino ad ora lo hanno governato”. Nel mirino anche le dichiarazioni del vicesindaco Simone Faggi a Toscana tv sull’uso degli “ordini di servizio” per i medici degli altri reparti, per coprire i turni del pronto soccorso che potrebbero restare scoperti nel periodo estivo ma non solo. Una soluzione forte che il Comune è pronta a chiedere all’Asl se l’emergenza personale peggiorerà.“Le dichiarazioni del centrosinistra - afferma Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI in consiglio comunale - non riportano neppure un mea culpa, per decenni di politiche regionali volte a consolidare il sistema di potere nei posti dirigenziali della sanità e senza alcun tipo di attenzione verso chi vi presta e vi ha prestato servizio senza mire carrieristiche che sono andate a braccetto con l’appartenenza politica.” La collega Patrizia Ovattoni rilancia la richiesta di un consiglio comunale sul tema, presentata la scorsa settimana: “Adesso i sistemi da piccola Russia, come la proposta del vicesindaco di Prato di fare degli ordini di servizio, non possono essere la soluzione: se c’è una fuga di personale dal pronto soccorso bisogna prima capirne le ragioni e occorrerebbe umiltà e disponibilità dalla maggioranza politica e dalla dirigenza aziendale”.In Regione è in fase di definizione una nuova norma che venga incontro alla situazione che stanno vivendo i medici di emergenza urgenza, messa in piedi dopo la lettera ultimatum di ben 288 camici bianchi del settore tra cui i pratesi. “Con grande sufficienza il centrosinistra in Regione Toscana ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia in merito alla riorganizzazione del servizio di Emergenza-Urgenza territoriale e ospedaliero. - spiega il consigliere regionale Diego Petrucci, componente della commissione sanità - La proposta di FdI metteva al centro il problema della sicurezza degli operatori sanitari, sempre più spesso oggetto di aggressioni, la loro assistenza anche da un punto di vista psicologico, la necessità di rendere lavorativamente ed economicamente appetibile le posizioni in pronto soccorso.”Aggiunge il collega Alessandro Capecchi, responsabile enti locali: “Inoltre, Fratelli d’Italia proponeva la riorganizzazione dell’assistenza di prossimità, che è uno dei motivi per cui al pronto soccorso si riversano molti casi anche di non urgenza che vanno a rallentare il sistema. Dalla maggioranza di Giani solo no pregiudiziali senza alcun tipo di dialogo, nonostante le difficoltà del sistema sanitario che andrebbero poste al centro di un dibattito serio e senza posizioni preconcette.”