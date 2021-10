28.10.2021 h 14:38 commenti

Rischio infiltrazioni, interdittiva antimafia per due aziende edili pratesi

Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura che non ha voluto rivelare il nome delle imprese. La decisione è legata al loro coinvolgimento in inchieste giudiziarie sullo smaltimento illecito dei rifiuti e sul riciclaggio

Sono due le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Prato nei confronti di altrettante aziende del territorio a conduzione italiana e che operano nel campo dell'edilizia. La prefettura non ha voluto dare i nomi delle imprese colpite dal provvedimento, ma ha specificato che la decisione è legata al loro coinvolgimento in inchieste giudiziarie sullo smaltimento illecito dei rifiuti e sul riciclaggio. L'interdittiva impedirà a entrambe le aziende di lavorare con la pubblica amministrazione. E' un atto a scopo preventivo per tutelare l'economia cittadina.

Con questi due provvedimenti, sale a quattro il numero di interdittive emesse dalla Prefettura di Prato nei confronti delle aziende del territorio a rischio infiltrazioni. Tra queste c'è quella che ha colpito Texprint ma che è stata revocata recentemente in seguito all'assoluzione di un dipendente della stamperia a conduzione cinese dall'accusa di aver ripulito in Cina denaro sporco proveniente dalla cosche calabresi. Dunque le misure amministrative attualmente in piedi sono tre. Texprint era l'unica del comparto tessile.

