Rischio frana a Camino, evacuate otto famiglie che abitano più vicino al Bisenzio

Il sindaco Primo Bosi in via precauzionale ha firmato l'ordinanza per le famiglie che vivono al piano terra o nei seminterrati. Il movimento franoso interessa la paretesu cui passava il tracciato della ciclabile Prato Vaiano

Torna a far paura la frana di Camino che negli anni scorsi ha interrotto la ciclabile che collega Prato con Vaiano. Un movimento lento che potrebbe causare la caduta del materiale nel Bisenzio e quindi un'esondazione. Per questo, in via precauzionale, il sindaco di Vaiano Primo Bosi ha firmato l'ordinanza di evacuazione per le famiglie che vivono nella zona di Camino accanto al corso del Bisenzio. Il provvedimento interessa le abitazione a piano terra e seminterrato, per le otto famiglie interessate è stata messa a disposizione una camera in un albergo di Prato. “Si tratta di un provvedimento precauzionale visto le previsioni meteo – ha spiegato il sindaco di Vaiano Primo Bosi – i movimenti sono lenti, ma preoccupano le condizioni della collina completamente invasa inzuppata”.



