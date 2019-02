20.02.2019 h 12:30 commenti

Rischio diabete e popolazione cinese, a Prato il primo screening di massa a livello europeo

Se ne è parlato durante una serata organizzata dal Rotary Prato alla presenza del viceconsole Cui Yin. Focus anche sul rapporto tra parodontite e diabete

Il diabete colpisce sempre più persone e, secondo le stime, nel 2040 arriveremo ad avere il 10 per cento della popolazione italiana afflitta da questo problema, spesso misconosciuto ma che incide pesantemente sulla vita delle persone con complicazioni di vario tipo dall'ictus all'infarto o all'insufficienza renale, che possono portare anche alla morte. A livello mondiale, invece, risulta essere la Cina la nazione con la più alta percentuale di diabetici o di persone a rischio diabete.





Il lavoro è stato portato avanti dal dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'università di Firenze, diretto dal professor Pietro Amedeo Modesti, che ha trovato una sponda indispensabile nel servizio Sos diabetologia dell'ospedale di Prato della dottoressa Maria Calabrese.E ieri sera, 19 febbraio, proprio il professor Modesti e la dottoressa Calabrese sono stati i protagonisti della serata conviviale organizzata dal Rotary Prato alla presenza della viceconsole cinese a Firenze Cui Yin. Lo studio è stato possibile, infatti, solo grazie alla collaborazione della sede diplomatica e della associazioni dei cinesi di Prato. Ne è uscita una fotografia della situazione attuale, sulla base della quale sono state studiate misure di sensibilizzazione della popolazione cinese residente a Prato, anche attraverso App e incontri specifici. "Il diabete rischia di diventare un problema serio - ha detto la dottoressa Calabrese - che può mettere a rischio la sostenibilità stessa del nostro sistema sanitario se non si blocca l'escalation di casi".

Nel corso della serata è stato poi fatto un focus su una complicanza meno conosciuta del diabete, vale a dire la parodontite, che colpisce in misura maggiore le persone diabetiche. Il dottor Guido Bettarini e l'igienista Giulia Tolaini hanno illustrato le tecniche attualmente in uso per ovviare al problema.