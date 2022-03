C'è un tratto di mura storiche che più di ogni altro ha bisogno di un intervento urgente di sistemazione. E' quello che costeggia via Sant'Antonio e il fiume Bisenzio, dal Ponte Mercatale fino al crocivia con via Santa Margherita.

Le infiltrazioni di acqua piovana e la presenza di vegetazione infestante hanno innestato meccanismi di degrado che a lungo andare hanno portato alla perdita di coesione dei materiali fino alla caduta delle pietre Alberese. L'architetto Francesco Procopio del Comune di Prato ha quindi realizzato un progetto per il rifacimento di questo tratto di mura e del suo camminamento superiore. Il quadro economico dell'intervento ha un costo di 100mila euro. Il progetto è esecutivo, quindi a breve si potrà passare alla gara per l'assegnazione dei lavori.

E' in corso invece un confronto tra gli uffici tecnici del Comune e la Soprintendenza per un altro aspetto critico della cinta muraria cittadina, i contrafforti. Sono tre: due in via Pomeria e uno in via Cavour.Come si vede dalle foto, versano in pessimo stato e sono coperti da vegetazione. L'idea è quella di eseguire un lavoro analogo a quello che sarà effettuato in via Sant'Antonio ma in più sarà necessario anche lo svuotamento della parte superiore dei contrafforti dalla terra presente. Una volta definito il dettaglio tecnico insieme alla Soprintendenza, sarà necessario trovare la copertura finanziaria in bilancio. Passaggio questo, che non dovrebbe incontrare difficoltà.