Rischio code per i lavori di riasfaltatura sulla Perfetti Ricasoli

I lavori, che cominceranno dopo l'ora "di punta", alle 9, per ridurre al minimo il rischio di ingorghi

Domani, venerdì 5 marzo, potrebbero verificarsi code e disagi lungo la Perfetti Ricasoli nel tratto che collega Prato ai Gigli. Dalle 9 infatti, il Comune di Campi Bisenzio effettuerà i lavori di riasfaltatura del tratto stradale all'altezza del ponte sulla Marinella, di propria competenza territoriale, dopo la svolta per I Gigli in direzione di Firenze.

L'intervento interesserà alternativamente le due corsie e il traffico sarà regolato con movieri sull'una o sull'altra.

I lavori, che cominceranno dopo l'ora "di punta" del traffico per evitare di creare ingorghi, si concluderanno in giornata.



