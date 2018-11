29.11.2018 h 13:04 commenti

Rischiano di essere investite mentre attraversano con la carrozzina, violenta lite in strada

E' successo stamani in via Saffi ed è dovuta intervenire la polizia per sedare gli animi. La bambina, che ha un anno, è stata portata in ospedale per accertamenti ma sta bene. In via Sabin ferito anche un piccolo di 10 anni in un altro incidente

Momenti di tensione, questa mattina 29 novembre, in via Saffi per un litigio tra due donne nigeriane, che stavano attraversando la strada spingendo una carrozzina con dentro una bambina di un anno, ed un'automobilista pratese. L'alterco, secondo quanto ricostruito dalla Questura, sarebbe nato per problemi di viabilità. In particolare l'auto avrebbe sfiorato la carrozzina, rischiando di investirla. Da qui il violento litigio che ha richiesto l'intervento dei poliziotti per calmare le acque. intanto la piccola è stata portata in ospedale da un'ambulanza del 118, più che altro per precauzione. Il tutto è successo poco dopo le 9.

Alle 8.20, invece, un bambino di 10 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Sabin. L'auto sulla quale si trovava il piccolo è finita fuori strada. Il 118 è intervenuto in codice giallo.