Rischia di restare paralizzato dopo la caduta da un ulivo: anziano trasferito a Careggi

L'uomo ha 82 anni e stamani stava lavorando in un terreno di via di Castelnuovo quando è avvenuto l'incidente

Rischia di restare paralizzato l'anziano di 82 anni che stamani, 19 settembre, si è fatto male cadendo da un ulivo in un terreno in via di Castelnuovo. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era salito sula pianta per compiere alcuni lavori quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. E' stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza del 118 e portato d'urgenza al Santo Stefano. Qui i sanitari del pronto soccorso, dopo averlo stabilizzato, hanno diagnosticato la frattura di una vertebra cervicale con il conseguente rischio di paralisi. L'anziano è stato quindi trasferito a Careggi dove si trova tuttora ricoverato.

