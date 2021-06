08.06.2021 h 18:15 commenti

Rischia di restare cieco per una ischemia retinica, curato con farmaco trombolitico

E' successo al Santo Stefano dove la cura è stata utilizzata per la prima volta. Adesso sarà messo a punto un percorso diagnostico terapeutico proposto da neurologia e oculistica

All'ospedale Santo Stefano di Prato è stato trattato con successo il primo caso di ischemia retinica con un farmaco trombolitico, indicato ed utilizzato per l'ictus ischemico cerebrale.

Si tratta di un paziente che nei giorni scorsi si è presentato in Pronto soccorso per improvvisa cecità ad un occhio. La situazione era particolarmente delicata, spiega l'Asl Toscana centro in una nota, in quanto il paziente era da tempo monocolo per una pregressa lesione ischemica all'occhio controlaterale e si è trovato in una condizione di cecità.

L'ischemia retinica si verifica quando un trombo occlude in modo parziale o totale un vaso della retina ed impedisce al sangue di fluire. Proprio il mancato apporto di sangue alla retina può provocare importanti danni alla vista anche irreversibili.

Il farmaco è da molto tempo impiegato per i casi di ictus ischemico cerebrale ed è stato utilizzato per la prima volta per l'ischemia dell'occhio, patologia che può causare cecità e per la quale non ci sono valide alternative terapeutiche. Il paziente dopo il trattamento ha recuperato la vista per 8-9 decimi. A Prato, per il trattamento di questa patologia sarà messo a punto un apposito percorso diagnostico-terapeutico, su proposta del dottor Pasquale Palumbo, direttore di neurologia dell'ospedale ed del dottor Paolo Raugei, coordinatore della diagnostica vascolare, che da tempo pensavano alla possibilità di un intervento rapido ed efficace. Attraverso una diagnosi tempestiva di trombosi dell'arteria retinica e, valutata l'assenza di controindicazioni, viene effettuata la somministrazione endovenosa del farmaco indicato per sciogliere il materiale trombotico. "Stiamo lavorando da anni, a Prato e su tutto il territorio dell'Asl Toscana centro, per migliorare l'assistenza ai pazienti colpiti da ictus ischemico - afferma Palumbo - e proporremo l'adozione di una procedura ad hoc sull'ischemia retinica su tutti gli otto ospedali della nostra rete".