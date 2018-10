23.10.2018 h 12:08 commenti

Rischia di perdere le case di famiglia ma il tribunale blocca la richiesta della banca

La vicenda riguarda una cittadina chiamata a garantire una fideiussione. I suoi legali sono riusciti ad ottenere la sospensione dell'esecutività del precetto con il quale il Monte dei Paschi di Siena aveva avviato la procedura di riscossione forzata del debito

Per effetto di una fideiussione – peraltro contestata – relativa ad un credito di diverse centinaia di migliaia di euro ha rischiato di perdere i suoi immobili. L'ultima parola non è ancora detta ma intanto il tribunale di Prato ha sospeso l'esecutività del precetto con il quale il Monte dei Paschi di Siena aveva avviato la procedura di riscossione forzata del debito. Una vicenda complicata e zeppa di tecnicismi quella di una pratese che ha dovuto ingaggiare un braccio di ferro giudiziario per provare a salvare il proprio patrimonio immobiliare. A bloccare il tentativo di recupero del debito è stato un “incidente di percorso”: a firmare il precetto era stata infatti Mps che, all'esito del giudizio cautelare, è risultata però non aver titolo per procedere in quanto era un altro il soggetto incaricato di tale operazione. Assistita dagli avvocati Simone Frosini, Simone Goti e Nicola Ciardi, la donna è riuscita a ricostruire il percorso della cessione dei crediti e ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato con il precetto.

La storia. A seguito di complesse vicende familiari e giudiziarie, la donna si è vista chiamata a pagare nella sua qualità di fideiussore. A chiamarla è Mps che a dicembre 2017 aveva ceduto i suoi crediti a Siena Npl 2018 la quale, a sua volta, aveva in prima battuta incaricato proprio Mps per l'incasso delle somme. Successivamente l'incarico è invece passato a Cerved Credit Management, soggetto che ha sostituito Mps e al quale vengono assegnati una serie di poteri, tra cui fare gli atti di precetto. Quando però si è trattato di attivare la riscossione coatta del debito, è stata invece Mps a farsi viva ma i giudici hanno riconosciuto che, in quel momento, non aveva più titolo per avanzare tale pretesa. Un freno provvidenziale alla procedura di recupero del credito.

Dopo la sentenza cautelare che di fatto mette al riparo i beni della donna, i giudici del tribunale di Prato sono chiamati ad entrare nel merito della questione per stabilire il destino dell'esecuzione immobiliare.



