Rischia di morire soffocato, salvato dal medico e dai volontari della Misericordia di Vaiano

A un quarantaduenne mentre pranzava è andato di traverso un boccone che gli ha procurato un arresto cardiaco. Dopo la manovra di disostruzione e quelle di rianimazione è stato trasportato in codice rosso al Santo Stefano

Un quarantaduenne, oggi 28 dicembre, ha rischiato di morire soffocato da un boccone che gli era andato di traverso, ma è stato salvato dal pronto intervento del medico del 118 e dai volontari della Misericordia di Vaiano.

La squadra, di rientro da un servizio, è stata dirottata dalla centrale in zona Chiesanuova, quando è arrivata l'uomo era già in arresto cardiaco. L'equipe ha praticato le manovre di disostruzione e quelle di rianimazione fino a quando il cuore non ha ripreso a battere. Poi la corsa verso il Santo Stefano dove l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.

