Rischia di annegare nella piscina del campeggio, gravissimo bambino pratese

La tragedia è avvenuta ieri in una struttura turistica di Marina di Bibbona. Il piccolo, 4 anni ancora da compiere, è stato trasferito in elicottero al Meyer dove è ricoverato in prognosi riservata

E' stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Meyer di Firenze un bambino di nemmeno 4 anni che nel pomeriggio di ieri ha rischiato di affogare nella piscina di un campeggio di Marina di Bibbona. Il piccolo, come riporta Il Tirreno, è residente a Prato. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie il bambino si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Meyer. Per fortuna non sarebbe più in pericolo di vita. La piscina fa parte del campeggio dove la famiglia del piccolo stava trascorrendo qualche giorno di vacanza per il ponte del 2 giugno. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha dato i primi soccorsi e poi data la gravità della situazione ha deciso il trasferimento di urgenza con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico di Firenze. Sono intervenute anche le forze dell'ordine.

