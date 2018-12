17.12.2018 h 17:32 commenti

Riscaldamento ko alla nuova scuola Don Bosco, ma la ditta esecutrice non interviene. Il Comune: "Comportamento inaccettabile"

Da giovedì alcune aule sono al freddo a causa di un problema elettronico ai fancoil. L'assessore Alessi: "Abbiamo preso contatti con l'assistenza locale della marca delle macchine coinvolte per intervenire in modo diretto"

Non è ancora stato risolto il problema all'impianto di riscaldamento alla scuola Don Bosco di via Isola di Lero dove, da giovedì scorso, alcune aule sono rimaste al freddo per un guasto. Venerdì alcune mamme avevano fatto uscire prima i figli da scuola, ma anche stamani lunedì 17 dicembre, il problema si è ripresentato.

"E' da alcuni giorni che i tecnici dell'amministrazione comunale insieme alla ditta che cura le manutenzioni per il Comune si trovano alla scuola - spiega l'assessore alle politiche energetiche Filippo Alessi - ed hanno appurato che l'origine del problema non sia di tipo idraulico ma elettronico. Un malfunzionamento alle schede dei fancoil non permette alle macchine di rilevare la giusta temperatura e di conseguenza di erogare l'area calda". Il Comune si è subito attivato, ma ha trovato un muro di gomma da parte della ditta che ha effettuato i lavori e che dovrebbe provvedere alla soluzione del guasto: "Nonostante le sollecitazioni e le diffide fin da subito rivolte da parte nostra alla ditta esecutrice dei lavori - prosegue Alessi - non abbiamo avuto nessun riscontro e autonomamente abbiamo preso contatti con l'assistenza locale della marca delle macchine coinvolte per intervenire in modo diretto. Contiamo di risolvere il problema in pochi giorni e nel frattempo forniremo alla scuola mezzi di riscaldamento alternativi".

"Da parte mia - conclude Alessi - fin dall'inizio della vicenda c'è stato tutto l'impegno possibile per risolvere la situazione e ovviamente ci scusiamo con i genitori, con i ragazzi e con gli insegnanti. Siamo certamente pronti a rivalerci nelle sedi opportune con la ditta esecutrice. Un comportamento simile non è assolutamente accettabile".