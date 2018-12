19.12.2018 h 16:59 commenti

Riscaldamento a singhiozzo alla Zipoli. Cartello di protesta: "Mancano solo il bue e l'asinello"

Da settimane alunni e insegnanti sono al freddo a causa del malfunzionamento dell'impianto. Stamani un gruppo di mamme ha deciso di manifestare apertamente la situazione confezionando lo striscione

“Come nella stalla a Betlemme ma senza bue e asinello”: recita così lo striscione comparso all'ingresso della scuola media Zipoli di Galciana dove da settimane alunni e insegnanti sono al freddo a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Termosifoni che funzionano a singhiozzo: un giorno sì, come ad esempio oggi, mercoledì 19 dicembre, che si sono riscaldati dopo che non erano partiti né lunedì né ieri. Una situazione denunciata più volte al Comune con telefonate e lettere non soltanto all'assessore alla Pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti ma anche al sindaco Matteo Biffoni. Stanco di lamentarsi senza vedere risposte e soluzioni, un gruppo di mamme ha deciso di manifestare apertamente la situazione confezionando lo striscione che campeggia sul cancello della scuola.

“I termosifoni sono sempre spenti o, se va bene, tiepidi e raramente sono caldi – spiega una mamma – in questo modo è difficile fare lezione e a dirlo sono anche i professori. Non siamo tecnici, ma immaginiamo che il problema sia riconducibile alla caldaia. In ogni caso ci auguriamo che il problema venga finalmente affrontato, magari nei prossimi giorni quando la scuola chiuderà per le vacanze di Natale e potrà essere fatto un sopralluogo più puntuale per valutare le azioni da intraprendere. E' chiaro che il problema deve essere risolto una volta per tutte”.



