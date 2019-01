Rientro a scuola movimentato, stamani 7 gennaio, per gli studenti del Gramsci Keynes che il primo giorno dopo le vacanze natalizie hanno trovato le loro aule completamente al freddo. Il problema è sttao un blocco della caldaia che, quando alle 7 è stata accesa, non è partita. La dirigenza della scuola ha subito chiamato i tecnici della manutenzione e alle 10.50, finalmente, la caldaia si è accesa, anche se naturalmente considerate le temperature di questi giorni, ci è voluto un po' prima che le aule si riscaldassero

Malfunzionamento all’impianto di riscaldamento anche della scuola dell’infanzia Vittoria Contini Bonacossi di Seano. I tecnici sono prontamente intervenuti sul posto per ripristinare il danno e consentire così il regolare proseguo delle attività scolastiche.

Venerdì scorso erano stati effettuati dei controlli in tutte le scuole del territorio di Carmignano per verificare che al rientro sui banchi di scuola gli alunni trovassero delle temperature consone, perizie che hanno dato esiti positivi. Questa mattina però si è verificato un piccolo guasto, la rottura di un elemento che ha mandato in blocco le due caldaie. I tecnici hanno subito provveduto a riparare il guasto e hanno fatto ripartire l’impianto di riscaldamento.

Viste le temperature molto rigide degli ultimi giorni, l'amministrazione comunale di Carmignano ha deciso inoltre di tenere accesi 24 ore su 24 gli impianti di riscaldamento in alcuni plessi scolastici del territorio, quali le scuole dell'infanzia Vittoria Contini Bonacossi di Seano, Ida Baccini di Santa Cristina a Mezzana e Grotta delle Fate di Bacchereto, per garantire così a tutti una temperatura ideale sin dall'apertura.

Nel frattempo gli studenti avevano inscenato una piccola protesta, rifiutandosi di fare lezione. I maggiorenni sono andati via praticamente in massa, mentre una buona parte dei minorenni è uscita con il consenso dei genitori. Chi non ha potuto avvisare a casa è rimasto una volta riprese le lezioni. Nessun provvedimento verrà adottato dalla scuola per i maggiorenni che oggi non hanno frequentato.Problemi anche alma i ragazzi sono restati in classe. "Questa mattina - spiega Daniele Santagati dirigente del Datini - la caldaia non è partita, abbiamo subito chiamato il tecnico e alle 8,30 il guasto è stao riparato. Abbiamo però chiesto alla Provincia di tenere il riscaldamento accesso per più ore, visto le temperature rigide di questi giorni".Al Dagomari, invece, la situazione è più critica e il blocco della caldaia non è stato ancora risolto "La temperatura nelle aule - fanno sapere dalla segreteria - è inferiore a quella prevista, ma sopportabile, i ragazzi sono restati in classe regolarmente. I tecnici sono al lavoro e stanno riparando il guasto. L'impianto resterà accesso fino alle 23 di questa sera in modo da riscaldare gli ambienti".