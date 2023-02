23.02.2023 h 17:05 commenti

Riqualificazione zona Fabbricone, tempi ancora lunghi

Il primo marzo la presentazione in Regione, poi si deve procedere all'esproprio e al piano di fattibilità. L'assessore Simone Mangani pensa anche a una nuova sala espositiva per il Pretorio

Il progetto di riqualificazione del polo del Fabbricone, che trasformerà l'intera zona a ingresso Nord della città con anche la realizzazione di un parco e l'esproprio del teatro che diventerà di proprietà del Comune, sarà presentato il 1 marzo in Regione nell'ambito della presentazione di tutti quelli ammessi ai finanziamenti dal Fser, il Fondo europeo di sviluppo. I tempi però sono ancora lunghi, il primo passo sarà l'esproprio a cui sono destinati i 4 milioni dei 10 totali, 8 europei e 2milioni coofinanziati con il Comune; poi verrà presentato il progetto di fattibilità e infine la gara per la realizzazione. Probabilmente non sarà l'attuale giunta Biffoni a tagliare il nastro.

Qualche possibilità in più invece per l'apertura di una nuova stanza espositiva al Pretorio utilizzando una delle quattro dell' ex Palazzo del Monte dei pegni recentemente ristrutturate e utilizzate per mostre temporanee. "Mi piacerebbe - ha spiegato in commissione 6 l'assessore alla cultura Simone Mangani - poter utilizzare questo spazio per esporre in modo definitivo e organico una parte delle 350 opere che si trovano nei depositi di Palazzo Valentini. Un obiettivo ambizioso ma importante per la valorizzazione del patrimonio artistico della città". Sarà invece esteso anche a Palazzo Pretorio, ora riguarda solo il Pecci , la possibilità di utilizzare il facilitatore culturale per la didattica museale un progetto che coinvolge le scuole pratesi e sta dando buoni risultati. A Prato secondo un'indagine condotta dai servizi per l'immigrazione il 29% degli studenti che frequentano gli istituti comprensivi pratesi sono stranieri.