18.01.2019

Riqualificazione viale Montegrappa, domani via al taglio degli alberi

Si comincia dal tratto che va da viale Vittorio Veneto all'intersezione con via Fratelli Miniati. Complessivamente saranno abbattute oltre 80 piante

Inizia domani mattina, 19 gennaio, il taglio degli alberi in viale Montegrappa per realizzare il progetto di riqualificazione di questa storica arteria stradale. Complessivamente ne saranno abbattuti oltre 80. Domani toccherà a una ventina di piante, quelle comprese nel tratto che va da viale Vittorio Veneto all'intersezione con via Fratelli Miniati. Il lavoro non si esaurirà in una giornata. Anzi. L'ordinanza con i divieti di sosta considera l'intera settimana, fino a sabato 26 gennaio. La viabilità subirà disagi perchè ci sarà un restringimento di carreggiata.

L'intervento di riqualificazione prevede la sostituzione degli alberi abbattuti. Quattro le specie selezionate per prendere il posto dei tigli: nocciolo di Costantinopoli, frassino, acero campestre, pero da fiore.

Una volta completato l'abbattimento cominceranno i lavori che prevedono l'allargamento di 60 centimetri del marciapiede sul lato destro per far posto alla pista ciclabile. Saranno ricavate due corsie stradali da tre metri l'una. Il lato sinistro sarà riqualificato ma non subirà modifiche sostanziali. I parcheggi aumenteranno di 22 unità, da 274 a 296.

Il cantiere procederà per piccoli tratti per non intralciare la circolazione. Per questo durerà un anno.

A poca distanza, lunedì, inizieranno anche i lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale in un tratto di via viale Vittorio Veneto e in un tratto di piazza Europa. In particolare saranno sistemati corsia preferenziale e marciapiede.