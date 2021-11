09.11.2021 h 11:47 commenti

Riqualificazione Macrolotto Zero, tanti ostacoli sul percorso del Piu. I tempi si allungano

L'ultimo intoppo è la gara per la realizzazione della fabbrica d'aria andata deserta. In precedenza c'era stato lo stop anticipato di Terra di Prato al Mercato coperto e, più di recente, il blocco al cantiere per la zona 30 in via Pistoiese per l'interdittiva antimafia alla ditta che aveva vinto l'appalto

Si aggiunge un nuovo ostacolo lungo la strada che l'amministrazione comunale ha deciso di intraprendere per riqualificare il Macrolotto Zero, il quartiere ad alta presenza cinese alle porte del centro. La gara d'appalto per affidare i lavori di realizzazione della fabbrica d'aria al Mercato coperto di via Giordano è infatti andata deserta. Nessuno degli otto operatori invitati (la procedura è ristretta grazie a un importo limitato, 245mila euro) ha risposto alla chiamata. Il bando, che prevede interventi dentro e fuori l'ex fabbrica Forti, a quanto pare non è appetibile. Ora il Comune potrà individuare la ditta che realizzi la fabbrica d'aria, con procedura diretta. Significa allungare ulteriormente i tempi.

E' una nuova tegola che cade sul Piu, il progetto di riqualificazione voluto dalla giunta Biffoni e finanziato dalla Regione per dare una nuova vita a questo quartiere portandoci funzioni e spazi pubblici. L'altro inciampo ha colpito sempre il Mercato coperto che recentemente è stato abbandonato da Terra di Prato con oltre due mesi di anticipo rispetto al periodo di sperimentazione concordato con il Comune e iniziato in estate . Costi elevati e poco "giro" hanno indotto l'associazione a fare un passo indietro. La struttura quindi, al momento, è inutilizzata. Risolto il problema di come realizzare la fabbrica d'aria, il Comune dovrà anche trovare una soluzione per far decollare gli oltre 900 metri quadrati di questo spazio, recuperato con un investimento di oltre un milione di euro.

C'è poi un terzo ostacolo che si è aggiunto recentemente e che allontana il completamento delle azioni previste dal Piu che sono Mercato coperto e playground in via Giordano, Medialibrary tra via Filzi e via Pistoiese, zona 30 in via Pistoiese. L'intoppo riguarda proprio quest'ultimo intervento. Il cantiere che è appena partito si è già fermato. Il contratto con il vincitore dell'appalto è in corso di revoca a causa dell'interdittiva antimafia che lo ha colpito negli ultimi giorni. Gli uffici del Comune dovranno quindi procedere con una nuova assegnazione partendo dal secondo classificato e fare tutte le verifiche previste. Ci vorrà almeno un mese. Nel frattempo il cantiere sarà fermo.

(e.b.)