04.11.2020

Riqualificazione giardini via Bicchierai-via Torelli, in arrivo sedici alberi

E' la risposta dell'amministrazione comunale alla petizione presentata dai cittadini per questa piccola area verde vicino a via Valentini

Nello spazio verde tra via Bicchierai e via Torelli saranno presto piantati 16 alberi tra aceri, frassini e querce rosse. E' quanto annunciato oggi, 4 novembre, dall'amministrazione comunale ai cittadini firmatari della petizione in occasione del sopralluogo della commissione urbanistica presieduta da Maurizio Calussi del Pd. Chi abita in queste due strade, traverse di via Valentini, chiede più cura di questi giardini. "Ho vissuto questo giardino da quando è nato nel 2003, - spiega una firmataria della petizione - doveva essere abbastanza ricco di piante e invece è andato tutto alla malora. Abbiamo fatto questa piccola richiesta perchè sappiamo che ci sono importanti stanziamenti anche europei per il verde. Siamo consapevoli che il momento è difficile ma non pensiamo di chiedere la luna".

La prima richiesta dei residenti era più ampia e comprendeva la realizzazione di un fontanello, di giochi per i bambini e di un'area sgambatura cani. Per ridotte dimensioni dei giardini e vicinanza a un altro spazio verde dove sono presenti sia i giochi che l'area di sgambatura, il Comune ha bocciato tale richiesta, ma ha accolto quella di riportare le alberature. "Sedici alberi è un numero importante. - afferma Calussi - Nell'intervento è compresa la riverniciatura delle panchine. Contiamo entro marzo 2021 di procedere con le piantumazioni in modo che lo spazio sia pronto e ombreggiato per l'estate.

L'erba ha bisogno di essere tagliata. Il Comune ha spiegato che ottobre non rientra nei 9 sfalci previsti durante l'anno e ha assicurato che a breve sarà sistemato tutto.