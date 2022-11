11.11.2022 h 19:21 commenti

Riqualificazione ex area Magniflex, per il Comune il progetto è da rivedere

La commissione urbanistica ha dato parere negativo alla proposta del privato ma è disponibile a valutarne una nuova che tenga conto delle motivazioni che hanno portato alla bocciatura

(e.b.)

Progetto interessante ma da rivedere nella densità edilizia. Con questa motivazione la commissione urbanistica del Comune di Prato ha dato parere negativo al piano privato per trasformare l’ex area Magniflex lungo via Roma alle Fontanelle. L'opposizione si è astenuta. Si tratta di una proposta di progetto per una variante al piano operativo su cui i proponenti, il gruppo Magni, aveva richiesto un parere di fattibilità urbanistica. Proposta analizzata dalla commissione urbanistica presieduta da Maurizio Calussi del Pd, anche attraverso un sopralluogo.La proposta era articolata. Prevedeva la trasformazione delle volumetrie della fabbrica bruciata oltre 20 anni fa in residenze monofamiliari nell'area adiacente dove sono già presenti tre villette; I volumi dei due edifici industriali ancora in piedi lato via Roma si sarebbero trasformati in un’area commerciale più arretrata lasciando lo spazio a un parcheggio privato a uso pubblico. Spazio anche a un'area di sosta pubblica e al verde oltre alla cessione gratuita al Comune di due aree agricole di cui una con accesso da via Paronese.“Siamo interessati perché l'intervento ridisegna il quartiere e lo dota di importanti standard pubblici – afferma Calussi – ma così come è stata formulata la proposta non è accoglibile. Riteniamo sia necessario allentare il carico urbanistico sulla parte residenziale, migliorare l'accessibilità e inserire una funzione pubblica al servizio di tutta la zona sud. Siamo disponibili a valutare una nuova proposta progettuale che tenga conto di queste indicazioni”.Dunque, i proponenti dovranno redistribuire le volumetrie e ritoccare il progetto aumentandone le ricadute pubbliche, se vorranno ottenere il via libera del Comune di Prato. Per il momento quindi la riqualificazione di questa area viene congelata. Sempre meglio che cestinata.