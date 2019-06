15.06.2019 h 17:47 commenti

Riqualificazione dell'area di Santa Caterina, scelto il progetto vincitore

A Carmignano si è chiuso il percorso di valutazione e scelta. Diciotto i progetti arrivati alla commissione per la riqualificazione e il rilancio. Primo classificato quello firmato dall'architetto Giuseppina Bellapadrona

E' terminato il lavoro della commissione giudicatrice del concorso di idee per la progettazione, recupero e riqualificazione architettonica ambientale dell'area Santa Caterina. Diciotto i progetti pervenuti e analizzati, rigorosamente in forma anonima, dai cinque commissari, che si sono dovuti esprimere seguendo le dieci linee guida redatte nel corso del percorso partecipativo Santa Caterina Domani - Abitanti a confronto.

Il progetto vincitore è quello dell’architetto Giuseppina Bellapadrona (iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma). Il secondo classificato è l’architetto Fabrizio Filippelli (Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno), rappresentante di un raggruppamento temporaneo di professionisti; terzo l’architetto Matteo Cecchi (Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze). Al primo classificato va un premio di 7mila euro, 4mila al secondo e 2mila al terzo.

“E’ giunto così a conclusione un percorso iniziato nel 2017 – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Francesco Paoletti -. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte al percorso partecipativo, ai progettisti e alla commissione. Un plauso ovviamente va al vincitore, sulla base del cui piano adesso andremo ad elaborare il progetto preliminare. Entro l’estate allestiremo una mostra dove saranno esposti tutti i progetti presentati nell’ambito del Concorso di idee. Il passo successivo sarà quello della ricerca dei finanziamenti, per poi partire il prima possibile con i lavori. Il nostro obiettivo è quello di ridare vita al centro di Carmignano, valorizzando le realtà esistenti e aggiungendo nuove funzionalità”.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus