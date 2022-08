05.08.2022 h 12:33 commenti

Ripristinato il livello dell'acqua nel bacino artificiale di via Mediterraneo

Intervento nell'invaso di Galciana per tutelare l'ossigenazione dei pesci presenti. In azione l'Anai (Associazione Nazionale Autieri D'Italia) che fa parte del sistema di Protezione Civile

L'Anai (Associazione Nazionale Autieri D'Italia) che fa parte del sistema di Protezione Civile, con un primo intervento effettuato sabato 30 luglio, a seguito di alcune segnalazioni dei residenti della zona, ha reintrodotto un livello di acqua sufficiente per consentire ai pesci del bacino artificiale di via Mediterrano a Galciana di ossigenare in modo adeguato.

A causa del contesto critico generatosi negli ultimi mesi con il protrarsi dell'assenza di precipitazioni, all'invaso artificiale di Galciana è stato registrato un abbassamento del livello delle acque che ha compromesso le capacità di respirazione nell'acqua dei pesci.

Domani sabato 6 agosto l'Anai interverrà nuovamente per normalizzare ancora il livello dell'acqua del bacino artificiale.