08.11.2023 h 16:56 commenti

Ripristinate le linee elettriche dopo l'alluvione, nel Pratese restano una cinquantina di utenze con problemi

Per interruzioni prolungate del servizio Arera prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta

A sei giorni dalla terribile alluvione del 2 novembre, Enel Distribuzione ha risolto praticamente tutte le emergenze sulla linea di media tensione ma restano ancora, anche nel Pratese, alcuni problemi per singole forniture. Nel dettaglio, a Cantagallo vi sono 6 utenze in gestione, a Vaiano 14, a Vernio 3, mentre a Prato vi sono una trentina di casi. Vi sono poi alcune decine di anomalie per danneggiamenti, occorsi al sistema elettrico durante la calamità, che però non registrano interruzioni in corso e hanno già piano di lavoro dedicati.

Per eventuali ulteriori segnalazioni E-Distribuzione ricorda che è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile sempre sul sitoweb la “mappa delle disalimentazioni”.

Durante i giorni di emergenza, complessivamente la società elettrica ha gestito più di 4.500 segnalazioni, ha eseguito circa 800 interventi e 450 piani di lavoro, movimentando oltre 200 gruppi elettrogeni e attivando 2 power station (generatori mobili di grandissime dimensioni).

Enel informa che, per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.