16.05.2019 h 11:42 commenti

Ripreso da una telecamera mentre ruba 600 euro da un'auto: riconosciuto e denunciato

Il colpo martedì mattina in via dei Fossi ai danni di un commerciante tedesco che si trovava all'interno di un Pronto Moda. I poliziotti, guardando i video, hanno identificato un 27enne pregiudicato

E' stato riconosciuto grazie alle telecamere di sicurezza, che lo hanno immortalato mentre spaccava il finestrino di un'auto in sosta in via dei Fossi per poi rubare una borsa con dentro 600 euro in contanti. Un 27enne rom, con numerosi precedenti, è stato quindi denunciato dalla polizia con l'accusa di furto.

L'episodio risale a martedì 14 maggio, quando un commerciante tedesco ha chiamato il 113 per segnalare di essere rimasto vittima di un ladro, mentre si trovava all'interno di un Pronto Moda. Gli agenti delle Volanti hanno acquisito le immagini delle telecamere dove si vede il giovane rom scendere da un furgone, avvicinarsi alla Volkswagen del commerciante, rompere il finestrino posteriore e poi afferrare il borsello. I poliziotti hanno riconosciuto il ladro che ieri mattina, 15 maggio, è stato rintracciato e denunciato.