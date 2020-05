01.05.2020 h 21:14 commenti

Ripresa lenta per il tessile, ancora ordini annullati e incertezza sul futuro

Da lunedì l'attività è ripartita ma gli imprenditori sono preoccupati per la mancanza di liquidità e per l'effetto che la pandemia avrà sugli stili di vita dei consumatori. Perplessità anche sulla prolungata chiusura dei negozi d'abbigliamento

Lunedì scorso il distretto tessile è ripartito. Lentamente le aziende hanno ripreso a produrre chi per la consegna degli ordini rimasti in sospeso, chi per mettere in sicurezza i prodotti.Quattro giorni sono pochi ma intanto i rapporti con i clienti sono stati riallacciati e si è iniziato a sperimentare i protocolli sulla sicurezza. Dal 4 maggio probabilmente il distretto avrà i muscoli più caldi anche per affrontare alcune nubi che si affacciano all'orizzonte: l'incertezza dei clienti che aspettano la riapertura nei negozi per capire quali ordini fare, garantire la liquidità, anche per fare fronte alle scadenze di fine mese, e cercare di fare fronte a ordini annullati o richieste di sconti anche da parte di grandi maison.“Abbiamo riaperto lanciando un segnale a clienti e competitor – spiegadella Faliero e Sarti - evadendo gli ordini che erano rimasti in sospeso. Nuovi non ne sono arrivati e credo che la situazione resti così almeno fino alla metà di maggio. I negozi sono ancora chiusi e, quindi, c'è ancora prudenza da parte dei nostri clienti. Intanto però resta il problema della liquidità: serve un fondo perduto per i finanziamenti anche per garantirli lungo tutta la filiera. Purtroppo temo che il peggio debba ancora venire: le stime del primo trimestre, che parlano di una perdita del Pil del 4%, fanno riferimento a mesi in cui comunque si è lavorato, ma aprile siamo stati fermi e nei prossimi due mesi non riusciremo a recuperare, anzi.”E a proposito di salvaguardia della filieradi tessuti Menchi lancia la proposta di una nuova conformazione del distretto: “Siamo troppo parcellizzati e le piccole imprese rischiano di non poter accedere ai finanziamenti. L'esperienza corona virus potrebbe essere l'occasione per ripensare alla nostra organizzazione attraverso la verticalizzazione e la creazione di imprese più strutturate, guidate da manager. Intanto temo per la ripresa dei consumi; se i negozi restano chiusi e la gente ha paura ad uscire difficilmente si avrà voglia di acquistare capi d'abbigliamento. Su tutto questo incombe anche l'incubo dell'annullamento degli ordini che riguarda almeno il 20% della clientela. Aver riaperto per lo meno ci mette in condizioni di consegnare nei tempi stabiliti senza che la qualità sia stata alterata e quindi rimandata indietro”.La questione finanziamenti resta un nodo centrale anche per il lanificio Bellucci: “Le prime domande per i finanziamenti che riguardano le nostre aziende, cioè fino a 5 milioni di euro – spiega– sono state inoltrate ma, di fatto, sono una sorta di sperimentazione e quindi non ancora evase. Le banche devono verificare da una parte i danni dell'emergenza Covid, dall' altra che l'imprenditore sia in grado di restituire il prestito: un equilibrio difficile da raggiungere. Del resto anche per noi è la prima volta che non ci rivolgiamo a Confidi con cui la strada era ormai aperta. I tempi però sono stretti e bisogna che entro giugno arrivino i finanziamenti”Intanto le scadenze del mese di maggio sono alle porte e la paura che, come avvenuto a marzo, saltino i pagamenti è tangibile.“Cosa riservi il futuro – spiegadel Gruppo Colle – non è possibile prevederlo io no so cosa mettere martedì nella vasca a tingere, figuriamoci il resto. Stiamo correndo per dare la possibilità ai nostri clienti di consegnare gli ordini. Per un mese e mezzo siamo stati lasciati soli, e intanto le assicurazioni dei crediti hanno dimezzato l'esposizione all'intero comparto indipendentemente dal rating delle aziende. Questo non è sicuramente un bel segnale”.Non ride neppure il comparto del rigenerato dove le aziende hanno aperto a scartamento ridotto: “ Se non arrivano i finanziamenti entro maggio – spiegadi Progetto Lana – temo un effetto domino su tutta la filiera; salteranno i pagamenti e ne faranno le spese le aziende più piccole e i segnali purtroppo ci sono abbiamo aziende dell'alta moda che pagano a 90 giorni eppure loro sono molto più tutelate di noi”.