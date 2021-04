29.04.2021 h 12:52 commenti

Ripresa delle fiere in presenza e sostegno all'economia circolare, una bocca d'ossigeno per il distretto

Primo appuntamento con Pitti fFlati a fine giugno dove parteciperanno dopo un anno di incontri virtuali, anche le aziende pratesi. Nel Pnrr riferimento al riciclo del tessile al 100%. Marini (Ctn) "Siamo determinati a raccogliere la sfida del Piano, incluso il possibile coinvolgimento del distretto fra i Textile Hubs"

Il Decreto legge del 26 aprile e il Piano nazionale di ripresa e resilienza portano speranze al distretto tessile pratese.

Con il primo si riaprono le fiere in presenza, l'appuntamento è con Pitti Filati a fine giugno, dove parteciperanno anche le aziende pratesi, con il secondo invece si torna a parlare di economia circolare e di riciclo, pratiche tipiche del distretto.

"Bene il segnale di un ritorno in presenza alle fiere - spiega Maurizio Sarti presidente di Pratotrade - perchè sono anche un momento di scambio e di confronto, che in versione digitale non poteva avvenire. Sarà una ripresa graduale, anche perchè bisogna capire come saranno organizzate, e soprattutto se i compratori esteri verranno. Ma intanto partiamo"

E per i lanifici il primo appuntamento è a Parigi con una versione per il mercato interno di Première Vision, che in veste internazionale sarà organizzata a settembre. "Speriamo per allora - conclude Sarti - che la campagna vaccinale sia a buon punto, altrimenti pagheremo il gap con chi invece ha già raggiunto l'immunità di gregge."

Sempre a settembre è prevista anche MilanoUnica, ma anche in questo caso rimane l'incertezza sulla presenza degli stranieri.

Per il mondo dei filati, che ha subito meno la crisi rispetto ai tessuti, l'appuntamento è il 30 giugno alla Leopolda, per Pitti filati. "Sarà una versione contingentata e ristretta - spiega Raffaella Pinori di Pinori Filati - per capire come si è modificato il mondo delle fiere bisognerà aspettare gennaio del prossimo anno. Noi avremo stand più modulati nel rispetto delle norme anticovid."

A far spuntare un raggio di sole sul distretto pratese è anche il Pnnr che, nella sezione dedicata all' economa circolare, si propone di potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo per raggiungere, fra gli altri, l'obiettivo del recupero del 100% del tessile tramite Textile Hubs.

"Come Confindustria Toscana Nord siamo determinati a raccogliere la sfida posta dal Pnrr, incluso il possibile coinvolgimento del distretto fra i Textile Hubs, con tutte le necessarie valutazioni del caso - spiega Francesco Marini vicepresidente Ctn -. Stiamo già lavorando in questa direzione, per capire opportunità, rischi e fattibilità. Il 100% di recupero, tuttavia, non significa che ogni singolo scarto di lavorazione e ogni capo usato possano essere riutilizzati, ed esserlo interamente. Dal punto di vista tecnico oggi non è possibile e verosimilmente non lo sarà ancora per lungo tempo. Quello del recupero del 100% del tessile è un obiettivo a tendere, nobile ed entusiasmante, ma realisticamente irrealizzabile nel giro di pochi anni. Non si può pensare che il problema dello smaltimento degli scarti non recuperabili possa essere risolto in questo modo. Sì quindi a impianti di smaltimento sul territorio toscano, con la massima urgenza: il Piano rifiuti regionale non può ignorare questo aspetto".