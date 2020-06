03.06.2020 h 09:01 commenti

Riprende la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, ecco quando e come

Libero l'accesso agli info point, mentre occorre prenotare un appuntamento per il ritiro presso la sede di Alia in via Paronese

Riprende da venerdì 5 giugno la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata in 8 punti informativi della città. "Il servizio riprende grazie alla collaborazione dell'associazione dei Carabinieri in congedo, che fanno parte del sistema di protezione civile, la cui presenza regolerà gli accessi in particolare nei primi giorni - spiega l'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò - in tanti hanno sollecitato la ripresa del servizio che sarà garantito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza". Particolare attenzione presso la sede centrale di via Paronese dove si potrà accedere con orario continuato (lunedì-venerdì 8-19; sabato 8-12.30) ma soltanto su appuntamento telefonico: già da mercoledì 3 si può prenotare il ritiro dei sacchetti la cui distribuzione avverrà, come per gli info point, da venerdì 5 giugno. Si consiglia di recarsi nei point più vicino alla propria abitazione, mantenere le distanze di sicurezza e ricordare l'uso della mascherina se si aspetta in fila.

Per quanto riguarda gli altri punti di distribuzione ecco il calendario:

Lunedì dalle 8.30 alle 13 a Galcetello (via 7 Marzo 2); dalle 14.15 alle 19 presso I Lecci (via A. de Gasperi 67);

Martedì dalle 14 alle 19 in centro ctorico (via Tintori 50);

Mercoledì dalle 8.30 alle 13 a San Paolo (via Lorenzo da Prato, 17);

Giovedì dalle 14.15 alle 19 a Galcetello (via 7 Marzo 2);

Venerdì dalle 8.30 alle 13 a I Lecci (via A. de Gasperi 67) e in centro ctorico (via Tintori 50);

Sabato dalle 8.30 alle 13 a Galcetello (via 7 Marzo 2)







