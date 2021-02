10.02.2021 h 12:51 commenti

Ripetizioni gratuite a scuola per gli alunni del Marconi

Il preside ha firmato un patto di comunità con l'associazione Polis, dodici neolaureati opportunamente formati aiuteranno i ragazzi in difficoltà a recuperare nelle materie di indirizzo e nelle lingue. Le lezioni saranno pagate dalla scuola

Ripetizioni gratuite per oltre 140 studenti dell’istituto Marconi che si trovano in difficoltà con la fisica, la matematica, le lingue e tutte le materie di indirizzo.

Il dirigente scolastico Paolo Cipriani ha firmato un patto di comunità con l’associazione Polis che ha messo a disposizione 12 neolaureati. Il progetto durerà da fine febbraio a fine aprile e sarà organizzato in piccoli gruppi di studenti, al massimo 3, che avranno a disposizione docenti opportunamente formati. “Durante la consegna dei pagellini – spiega Cipriani – mi sono accorto non solo delle difficoltà di alcuni studenti nell’apprende le materie fondamentali, ma anche di quelle economiche con cui le famiglie devono fare i conti. Da qui l’idea di offrire un servizio gratuito per gli studenti, ma di alto livello”.

Gli insegnanti sono tutti neolaureati alla triennale e a breve inizieranno un percorso formativo. “La formazione – continua Cipriani – è fondamentale per questo sono in programma alcuni incontri finalizzati proprio a insegnare a insegnare”. Per le materie più di indirizzo e specifiche saranno a disposizione anche alcuni insegnanti. “Le lezioni – continua il dirigente - verranno pagate o con i fondi della scuola, oppure con quelli regionali messi a disposizione da uno specifico bando. Alle famiglie non verrà chiesto nessun contributo”.

Se il progetto funzionerà l’anno prossimo continuerà e probabilmente verrà anche esteso ad altre attività. “Intanto iniziamo con le lezioni – conclude il preside – è importante che i ragazzi recuperino le lacune, non solo quelli dell’ultimo anno, ma tutti. Abbiamo spazio e quindi garantiremo le ripetizioni in presenza e questo è sicuramente importante per la qualità dell’insegnamento”.









