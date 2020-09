07.09.2020 h 14:22 commenti

La scuola si rimette in moto: mercoledì ripartono nidi e materne comunali, ecco come funziona

Ingressi e uscite scaglionate, tracciabilità per gli accompagnatori, pranzo in aula. A tornare in classe sono 435 bambini iscritti alle materne e 353 dei nidi. Per le statali nessun aumento delle tariffe di mensa e trasporto

Mercoledì 9 settembre tornano in aula i 475 bambini iscritti alle sei scuole dell’infanzia comunali e i 353 che frequentano i 9 nidi gestiti dall’amministrazione, mentre i 120 bimbi dello spazio giochi dovranno aspettare ad ottobre.

“I genitori – ha spiegato l’assessore Ilaria Santi – hanno sottoscritto un patto di corresponsabilità con il Comune, tradotto in varie lingue, in cui si impegnano a rispettare i protocolli e le norme che abbiamo attivato per la ripartenza di tutti i bambini in presenza” .

Nuove regole che sono state spiegate e condivise con le famiglie: anche qui gli ingressi saranno scaglionati, secondo un orario concordato, con gruppi di cinque alunni per volta ogni 20 minuti, che saranno accompagnati nelle zone filtro dove verranno affidati agli insegnanti. Chi porta e riprende il bambino a scuola dovrà compilare un modulo per garantire la tracciabilità. Il servizio trasporto, che quest’anno ha 275 richieste, 100 in meno rispetto allo scorso anno, partirà il 5 ottobre, eccetto quello dedicato ai bimbi disabili che inizierà il 9 settembre. Per i nidi la mensa parte subito, per le materne il 14 settembre.

Ogni sezioni è stata organizzata come una bolla, dove oltre alle insegnanti e al personale ausiliario non potrà entrare nessuno. Per le scuole dell’infanzia le classi saranno di 25 bambini per i nidi, a seconda dell’età il rapporto fra insegnanti e alunni è di 1 a 6, 1 a 7 e 1 a 10.

“I pasti - spiega Silvana Guerriero responsabile del coordinamento pedagogico – saranno consumati in classe, prima mangeranno i bambini e saranno, se c’è bisogno, imboccati dagli adulti che terranno la mascherina, poi toccherà a maestre e personale ausiliario che consumeranno il pasto a distanza dai piccoli, visto che in quell’occasione non avranno le protezioni personali”. L’amministrazione ha scelto di utilizzare le pluriporzioni, ovvero lo sporzionamento diretto in modo da garantire una qualità migliore del pranzo e limitare l’utilizzo di plastica.

A tutti i bambini verrà rimisurata la febbre una volta arrivati a scuola, la prima misurazione deve essere fatta però a casa. “Per ogni plesso – ha spiegato Massimo Nutini responsabile del settore pubblica istruzione - è stato nominato un responsabile Covid che avrà il compito di collaborare con l’Asl in caso di contagio o di un sospetto di positività. Se al bimbo sale la febbre a scuola verrà isolato in una stanza a parte in attesa che arrivi un genitore. Toccherà poi al pediatra valutare la situazione”. Partenza in ordine sparso anche per i 34 nidi convenzionati con il Comune, che hanno condiviso con l’amministrazione il protocollo anticontagio.

Intanto è stato chiesto un aumento del 50% delle ore lavorative del personale ausiliario, mentre gli insegnanti che si sono sottoposti al test sierologico sono circa il 60%

Il Comune gestisce anche il servizio mensa e trasporto per le scuole statali. “Nonostante un aumento del 30% delle spese – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – non abbiamo alzato le tariffe dei servizi, eravamo pronti a partire per il 21 settembre, ma poi sono stati i dirigenti scolastici a posticipare la data d’inizio per mancanza di personale Ata".

I ragazzi iscritti alle mense delle scuole statali sono 11mila quelli che hanno richiesto i pasti speciali 966. Toccherà alle singole scuole organizzare il servizio pre e post scuola, che sarà a carico dell’amministrazione comunale. In questo caso i bambini porteranno la mascherina e dove è possibile manterranno la distanza.





Prato

