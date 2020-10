12.10.2020 h 09:39 commenti

Ripartono i laboratori di Officina Teen, via alle iscrizioni

La nuova programmazione propone attività diffuse in città e naturalmente i laboratori negli spazi di Officina Giovani. A brevissimo verranno pubblicate nuove proposte

Telefono: 0574-1837707 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, lunedì e giovedì anche di pomeriggio ore 15.00-18.00)

Messaggio WhatsApp: 331 6088908I