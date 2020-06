01.06.2020 h 13:36 commenti

Ripartono i centri estivi in modalità anticovid, piccoli gruppi in spazi isolati. Resta l'incognita contributo statale

Dal 15 giugno ripartiranno le attività con distanziamento sociale. I costi fissi dovuti al personale e alla sanificazione di ambienti e materiale utilizzato sono raddoppiati si cerca una soluzione per non gravare su famiglie e organizzatori

Via libera ai centri estivi, la Regione ha pubblicato l'ordinanza ( leggi ) con le linee guide per l'organizzazione delle attività nel rispetto delle norme anticontagio. La data di partenza è il 15 giugno i tempi sono stretti, ma i gestori si sono già organizzati e nei prossimi giorni potranno registrarsi sulla piattaforma prevista dalla Regione che autorizza la partenza. Resta però l'incognita del contributo che il Comune, tramite finanziamento regionale e statale, potrà mettere in campo, particolare non irrilevante per fissare il costo del servizio che in base alle nuove regole, rispetto allo scorso anno potrebbe aumentare anche del 50%.“Il bando dell’estate ragazzi previsto dal Comune di Prato si è chiuso, come di consueto, il 31 dicembre dello scorso anno prima dell’emergenza, facendo riferimento a questo il lavoro è già fatto - spiega l'assessore alla pubblica istruzioneIl Governo ha annunciato ormai da tempo risorse per i campi estivi da destinare ai Comuni, soldi che servirebbero ad abbassare le quote per le famiglie. Ad oggi non sappiamo neanche l’entità di queste. È il 1 giugno e i centri estivi cominciano il 15 “.Intanto i gestori dei centri estivi hanno già preparato le offerte da presentare alle famiglie. Per tutti distanza sociale, niente gite fuori città e festa di fine attività.“Abbiamo messo un punto alle esperienze degli scorsi anni, improponibili per le nuove regole - spiegadell'associazione La lunga domenica che coordina gli oratori parrocchiali- partiamo da un nuovo concetto: quello dell'isola che fa parte di un arcipelago. Ci saranno piccoli gruppi al massimo di 10 bambini con un educatore maggiorenne e due animatori. Ciascuno lavorerà in autonomia all'interno di un progetto unico”.Le parrocchie che hanno aderito sono oltre 15 qualcuna con una programmazione di mezza giornata altre fino al pomeriggio. “Per la mensa avremo porzioni monouso – continua – mentre per la gestione degli spazi utilizzeremo soprattutto quelli all'aperto e forse una sorta di turnazione per quelli al coperto. Abbiamo anche iniziato a sondare la disponibilità dei ragazzi maggiorenni, l'ordinanza prevede che l'educatore del gruppo debba essere sempre il solito per tutta l'attività . Se dobbiamo trovare un aspetto positivo è proprio quello di un piccolo gruppo dove i rapporti interpersonali si possono rafforzare”.Si scaldano i motori anche al Cgfs dove le attività saranno organizzate nella piscina di via Roma ,probabilmente con uno spazio dedicato ai ragazzi, a quella di San Paolo e in alcune scuole. “Aspettiamo la conferma da parte del Comune di quali saranno gli spazi che potremo utilizzare – spiega la responsabile dei centri– ma anche di capire l'entità degli aiuti su cui potremo contare. Le nuove regole impongono più personale e costi per la sanificazione che non possono essere imputati alle famiglie o a chi organizza l'attività”. Per quest'anno però non saranno previste le settimane in montagna, visto i tempi stretti a disposizione, resta comunque l'idea di proporre attività da giugno alla metà di settembre.Per la prima volta quest'anno anche le società sportive di calcio e non solo organizzeranno i centri estivi. “Gli uffici dell'assessorato allo sport – spiegaconsigliere con delega allo sport – faranno da interfaccia con le società. Chiunque organizzi centri estivi dovrà registrarsi sulla piattaforma regionale, poi potrà iniziare l'attività. In questo caso non è necessario presentare il progetto, invece se avremo a disposizione risorse governative da distribuire, probabilmente uno dei criteri sarà anche la progettualità e il numero di iscritti. Per tutti comunque scatteranno controlli a campione per verificare che tutto si svolga secondo le procedure richieste”.Concluso l'iter burocratico i gestori presenteranno le proprie offerte alle famiglie e inizieranno le iscrizioni.