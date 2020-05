11.05.2020 h 18:26 commenti

#RipartiamodaMontemurlo, i commercianti lanciano una campagna per sostenere il commercio di vicinato

Sui social un video realizzato con il patrocinio del Comune, che vuole essere un invito alla ripartenza attraverso il sostegno al commercio del territorio

#RipartiamoDaMontemurlo! È questo l'hashtag di una campagna social di sensibilizzazione promossa da 99 commercianti di Montemurlo, Bagnolo e Oste che chiedono ai loro concittadini di continuare a fare acquisti sul territorio anche una volta che l'emergenza Coronavirus sarà passata.

Un invito a sostenere il commercio di vicinato, a continuare a fare acquisti nei negozi sotto casa che non hanno mai smesso di offrire i loro servizi, anche a domicilio, durante i due mesi bui del lockdown, dell'isolamento. Allo stesso tempo #ripartiamodaMontemurlo è una richiesta di aiuto verso chi è stato costretto a chiudere, come bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, negozi di abbigliamento, ed ora ha bisogno di fiducia e sostegno concreto per ripartire ed evitare così la chiusura. A lanciare l'appello a “ripartire da Montemurlo” è il sindaco Simone Calamai, che ha patrocinato l'iniziativa ed ha condiviso le preoccupazioni dei commercianti in un breve video messaggio: "Il Coronavirus ha travolto le nostre vite, le nostre abitudini. Bar, ristoranti, negozi e servizi hanno abbassato le serrande con grande senso di responsabilità per aiutare il nostro Paese a combattere un nemico invisibile. - dice il sindaco Calamai - La battaglia non è vinta ma la luce sembra più vicina. Quando ripartiremo, quanto torneremo ad abbracciarci e a bere un caffè insieme, non dimentichiamoci di Montemurlo. Facciamo acquisti sul territorio, sosteniamo le nostre attività e la nostra comunità #ripartiamodaMontemurlo".