Riparti Poggio Junior: tutti negativi gli educatori sottoposti al sierologico. I test saranno raranno ripetuti ogni 15 giorni

Si tratta di 38 persone che da oggi si occuperanno anche dei centri estivi comunali. Il sindaco Puggelli: "Un riscontro come questo assume ancora più importanza se si pensa alle scuole, chiuse da mesi"

Completato il secondo giro di test sierologici ai 38 educatori delle due cooperative che dal 25 maggio ad oggi hanno lavorato per il progetto ludico-ricreativo “Riparti Poggio Junior”. Gli educatori sono risultati tutti negativi a distanza di 15 giorni dal primo screening. Una notizia positiva dal momento che gli stessi educatori – insieme a quelli di una terza cooperativa - saranno impegnati da oggi, lunedì 15 giugno, anche nei centri estivi.

“Una buona notizia che ha un duplice valore – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli –: il primo ha a che vedere con la sicurezza e con la circolazione del virus. Grazie a questo monitoraggio possiamo affermare che permettere ai nostri bambini e ragazzi di rincontrarsi dal 25 maggio, con le dovute precauzioni, può essere considerato sicuro anche dal punto di vista epidemiologico. Un riscontro come questo assume ancora più importanza se si pensa alle scuole, chiuse da mesi per il timore che far incontrare i ragazzi durante l'attività scolastica potesse rappresentare un rischio. Il secondo è che il protocollo sanitario che abbiamo realizzato - e che punta molto non solo sul triage all’ingresso organizzato insieme alla Misericordia ma anche sui controlli scrupolosi - è efficace e deve proseguire anche per i centri estivi: i test sierologici saranno infatti ripetuti sugli educatori ogni 15 giorni".