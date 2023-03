16.03.2023 h 17:04 commenti

Riparte Un Prato di libri con le notti bianche e l'ex procuratore antimafia Pietro Grasso

Presentata l'undicesima edizione che avrà come tema "Tessere la tela delle relazioni" in omaggio alla tradizionale produzione del territorio

“Tessere la tela delle relazioni” è il tema, ispirato alla tradizione produttiva pratese, della undicesima edizione di “Un Prato di libri”, il festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato dall'associazione Il Geranio aps onlus in collaborazione con la Regione, la Provincia e i sette Comuni dell'area pratese. «Il tema di quest’anno trae spunto dalla tradizione produttiva pratese e nasce dalla consapevolezza del potere delle storie di abbattere gli ostacoli e creare condivisione – spiega la presidente dell’associazione Il Geranio e ideatrice della manifestazione Giulia Benelli –. I fili che legano i nostri ragazzi, nel loro percorso di crescita e scoperta del mondo, sono di tanti colori e a volte si aggrovigliano, ma insieme danno vita a trame meravigliose».

Oltre settanta gli appuntamenti in calendario questa primavera tra autori, spettacoli, laboratori ed eventi.

Tornano le notti bianche per gli alunni delle primarie che registrano il sold out in tutti gli 8 appuntamenti organizzati nel territorio provinciale (uno per Comune con un bis a Prato, di cui quattro già svolti)grazie a due ingredienti semplici: un sacco a pelo e tanta voglia di ascoltare storie in compagnia di Sergio Guastini il Raccontalibri. Visto il grande successo, l'assessore alla Cultura del Comune di Prato Simone Mangani annuncia già una novità per il prossimo anno: “La faremo in palazzo comunale. E' la casa di tutti. Quanto all'edizione di quest'anno il tema è ispirato alla produzione tessile pratese in ragione del fatto che molti imprenditori contribuiscono a “un Prato di libri”, ma anche perché tessere vuol dire condividere, fare qualcosa assieme: il risultato è un programma con ben 73 appuntamenti dedicati alla lettura e al piacere di leggere per grandi e piccoli»

Tra gli ospiti di questa edizione c'è l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso che incontrerà gli studenti e presenterà il suo libro sull'amicizia con Giovanni Falcone il 30 marzo nel salone consiliare del Comune di Prato e la mattina seguente al Politeama. E ancora Manlio Castagna, autore della saga Petrademone e l'illustratore Gek Tessaro. Tra gli appuntamenti a teatro da non perdere al Politeama Mary Poppins, il musical interpretato dagli alunni della scuola media Don Bosco con costumi realizzati dal liceo Brunelleschi.

Dal teatro al cinema. Novità dell’11ª edizione del festival, debutta quest’anno “Il cortometraggio in un Prato di libri”: il concorso rivolto ai ragazzi delle terze medie e del biennio delle superiori che invita ogni classe a creare un cortometraggio ispirato al tema della manifestazione. Gli studenti saranno guidati nel percorso di realizzazione dal regista Tommaso Santi e dai videomaker Matteo Picardi e Irene Saccenti. La proiezione dei filmati e la premiazione sono in programma sabato 1 aprile, alle 10, al teatro Politeama.

Con un omaggio al tema di questa edizione, sviluppato nelle scuole da oltre 14mila studenti che porteranno in mostra i propri elaborati su trama e ordito a palazzo Buonamici dal 18 marzo al 2 aprile, sarà creata una una vera e propria tela lungo oltre 150 metri frutto dell'unione di 100 pezze di altrettante classi e che vedremo srotolare domenica 19 marzo in piazza delle Carceri.

Ad “un Prato di libri” si parla di narrativa e ragazzi ma anche di integrazione, di come arrivare alle persone più fragili e come stare insieme – spiega la consigliera regionale Ilaria Bugetti –. Regione Toscana continua quindi a sostenere con piacere questa manifestazione, che sta crescendo molto negli anni, e che incoraggia quella che è una cultura del rispetto, della curiosità, della fantasia e anche un po’ dei sogni».

Sabato 1 aprile, a partire dalle 15, si rinnova anche l’appuntamento con “Lettureinbus”: la maratona di lettura itinerante in autobus per le vie del centro di Prato, realizzata in collaborazione con Cap. Tra le conferme della 11ª edizione del festival ci sono poi i laboratori: rivolti ai più piccoli ma non solo, spaziano dalla pasticceria alla musica, dalle letture animate all’archeologia, dal fumetto al mini-trekking cittadino. Nel segno dell’arte, alla villa del Mulinaccio di Vaiano in programma il 2 aprile anche il laboratorio espressivo “Sentieri poetici”, all’interno della mostra “Arrighini. L’anima del colore”, a cura della Fondazione Cdse. Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi attraverso il sito web di “un Prato di libri”, nell’apposita sezione Iscrizione laboratori 2023.

La manifestazione rinnova anche quest’anno la collaborazione con il Centro Pecci, dove venerdì 24 marzo la compositrice Elisabetta Garilli terrà un incontro di formazione per docenti e educatori dal titolo “La classe è un’orchestra”. Ma la sinergia tra il Centro per l’arte contemporanea e il festival cresce ancora: “un Prato di libri” e Centro Pecci Books saranno insieme dal 25 al 27 maggio al Pecci per ospitare il festival “La città dei lettori”. A darne notizia è Giacomo Forte di Centro Pecci Books.

A chiudere l’11ª edizione di “un Prato di libri”, come ormai tradizione, sarà la festa finale al Castello dell’Imperatore: l’appuntamento, ad ingresso libero su prenotazione (scrivendo a unpratodilibri@gmail.com) è per sabato 20 maggio dalle 16.30.

Il programma completo del festival e dettagli sui singoli eventi sono disponibili sul sito web www.unpratodilibri.com. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook “un Prato di libri” oppure scrivendo all’indirizzo email unpratodilibri@gmail.com o telefonando al numero 3355283717.

La manifestazione ha il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Prato.

«Abbiamo a cuore tutti i progetti che promulgano l'amore per la lettura soprattutto se, come fa questa manifestazione, partecipata e partecipativa, lo fa coinvolgendo tutto il territorio pratese – sottolinea Filippo Alessi, consigliere d’indirizzo di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, partner del festival ».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus