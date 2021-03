19.03.2021 h 20:18 commenti

Riparte la vaccinazione Astrazeneca, poche rinunce al Creaf. Via alle prenotazioni per recuperare le disdette

Oggi quasi 200 dosi inoculate, domani circa 250. Si tratta delle prenotazioni pre sospensione. Presto il Creaf amplierà gli orari aprendo anche la mattina. Al centro della commissione 5 gli aggiornamenti sulla vaccinazione

È ripartita di slancio la vaccinazione Astrazeneca al centro Creaf. Oggi pomeriggio, 19 marzo, sono state inoculate quasi 200 dosi e domani mattina ne sono previste circa 250. Si tratta di persone, soprattutto ultra settantenni e insegnanti over 55, che hanno deciso di confermare la prenotazione presa prima della sospensione da parte di Aifa, revocata ieri. A giudicare dalle disdette che sono poche e vengono ritenute fisiologiche dall’Asl, ha prevalso la fiducia. “Le persone si sentono vulnerabili, soprattutto con l’avanzare dell’età, e preferiscono proteggersi il più possibile che assecondare paure immotivate. - afferma il dottor Giuseppe Vannucchi del dipartimento di prevenzione, responsabile della vaccinazione Astrazeneca- È andata meglio di ciò che pensavo e tra l’altro qualche rinuncia c’era anche prima della sospensione”. La prossima settimana saranno recuperati gli appuntamenti dei giorni di sospensione della somministrazione. In particolare la Regione fa sapere che dalle 18 di oggi sono aperte le riprenotazioni sul portale per coloro ai quali era stato disdetto l’appuntamento per la prima somministrazione. Questa finestra di priorità, che chiuderà lunedì 22 marzo alle ore 14, è riservata a coloro che avevano prenotato il vaccino nel periodo interessato dalla sospensione imposta da Aifa, a partire dal pomeriggio di lunedì 15 e fino alle ore 15 di oggi, venerdì 19 marzo. A tutti loro la Regione Toscana ha inviato anche un sms per informali della possibilità prioritaria a cui hanno accesso. Le vaccinazioni si effettueranno da lunedì 22 a giovedì 25 marzo, quattro giorni in cui ricollocare l’appuntamento. Agli aggiornamenti sulla vaccinazione è stata dedicata anche la seduta di oggi della commissione consiliare 5 presieduta da Rosanna Sciumbata. I responsabili del settore per conto dell’azienda sanitaria hanno confermato che al momento le rinunce alla vaccinazione sono poche e comunque inferiori alle previsioni. L’obiettivo è vaccinare tutta la popolazione per l’inizio dell’autunno. Per questo saranno ampliati gli orari di apertura del centro vaccinazione Creaf che presto lavorerà anche la mattina e in prospettiva anche in orario serale. “Se abbiamo le dosi- spiega Mauro Romilio dell’Asl - la nostra macchina organizzativa può arrivare a fare in tutto il territorio di competenza dell’azienda, anche 20mila vaccinazioni al giorno”. Allo studio anche nuovi modelli organizzativi che riescano a coprire le varie esigenze della popolazione. Ad esempio la vaccinazione domiciliare di chi non può muoversi da casa; l’organizzazione di punti vaccinali in ogni comune e l’accordo con la protezione civile per raggiungere anche i luoghi più impervi. Una delle partite più delicate da seguire è quella delle vaccinazioni degli ultrafragili. I dializzati e i trapiantati dovrebbero ricevere il vaccino direttamente in ospedale. Per gli oncologici è in corso un lavoro specifico di mappatura e poi di programmazione della vaccinazione per inserirsi nel momento giusto della terapia. Quanto alla vaccinazione degli ultra ottantenni a cura della medicina generale che va a rilento a causa di un numero di dosi di Pfizer a disposizione pressoché ridicolo (6 a dottore a settimana), c’è l’impegno ad aumentare i quantitativi anche perché l’obiettivo dell’Asl è terminare questa partita entro un mese.

Edizioni locali collegate: Prato

