Riparte la nuova stagione al centro culturale “La Gualchiera” di Montemurlo

Il cartellone degli appuntamenti si apre sabato e domenica con lo spettacolo "Qualcunochesioccupidime"

Al centro culturale “La Gualchiera” (via Carbonizzo 9-11 Montemurlo) riparte la nuova stagione con una lunga rassegna di spettacoli, concerti ed eventi. Ad aprire il cartellone degli appuntamenti domani sabato 7 ottobre alle 21 e domenica 8 ottobre alle 21 sarà "Qualcunochesioccupidime", spettacolo in due atti, liberamente tratto da Terapia di gruppo Dario: “Mi chiedevo…ma non sarà perchè abbiamo scelto di farci dire cosa fare che siamo qui?”. La cura intesa come mezzo terapeutico per la ricerca dell’amore. La premura di volerlo trovare ad ogni costo. Il fallimento o il successo come risultato finale? Dario e Anna, belli, giovani e intraprendenti si mostrano come lo specchio di una società che ha la convinzione di aver trovato la soluzione ad ogni problema. Spettacolo teatrale realizzato dalla Compagnia Neropanda.



A seguire sabato 14 ottobre alle 21 lo spettacolo "Non buttiamoci giù", tratto dal celebre romanzo di Nick Hornby. È una black commedy dai sapori moderni e veri, si parla di quattro persone che durante la sera del 31 dicembre decidono di suicidarsi per svariati motivi personali. Il tutto gioca sul mettere in luce quello che sta ascosto nella società moderna, le crisi di mezza età, il lavoro, i sogni infranti, la debolezza, i protagonisti scopriranno nell’amicizia il valore della vita che gli spingerà a non buttarsi giù.

Sabato 21 ottobre alle 21 la musica sarà la protagonista della serata intitolata "Genova nel cuore – La Canzone d’amore dei cantautori genovesi". Un viaggio tra i vicoli e le storie d’amore di Genova e dei suoi cantautori. Tenco, Paoli, Lauzi, Bindi, De Andrè e non solo. Il tema dell’amore, in un’istantanea che riprende la nascita artistica della canzone, tra le note di un pianoforte e la voce. Storie, aneddoti e il racconto della vita di un gruppo di amici fulcro della nascita della scuola Genovese dei cantautori, i cui brani ancora oggi, sono colonna sonora delle nostre storie e delle nostre emozioni.

Gli eventi sono organizzati con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Montemurlo.Info: Pro Loco Montemurlo 0574558584, email: lagualchiera@prolocomontemurloaps.it

